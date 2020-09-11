НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
BetOnBetOn
Вратарь ЦСКА Акинфеев: «На Веллитона зла не держу»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • BetOn
Игорь Акинфеев рассказал об инциденте с Веллитоном в 2011 году, когда после стыка футболистов Игорь получил разрыв крестообразных связок.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Акинфеев о своих словах Веллитону: это просто были эмоции

РИА Новости 09:16
alt

Вратарь ЦСКА Акинфеев: «На Веллитона зла не держу»

BetOn 08:51
alt

Акинфеев — об инциденте с Веллитоном: смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

Чемпионат 08:35
реклама
Главное
Новости