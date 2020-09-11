НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»Матчи «Йокерита» в КХЛ отложили из-за вспышки коронавирусаВ «Зените» опровергли интерес к полузащитнику «Бетиса» ФекируВиктория Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US OpenBetOnВратарь ЦСКА Акинфеев: «На Веллитона зла не держу»Газета.Ru2Газета.RuBetOnИгорь Акинфеев рассказал об инциденте с Веллитоном в 2011 году, когда после стыка футболистов Игорь получил разрыв крестообразных связок.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Акинфеев о своих словах Веллитону: это просто были эмоцииРИА Новости 09:16Вратарь ЦСКА Акинфеев: «На Веллитона зла не держу»BetOn 08:51Акинфеев — об инциденте с Веллитоном: смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»Чемпионат 08:35рекламаГлавноеТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»Матчи «Йокерита» в КХЛ отложили из-за вспышки коронавирусаВ «Зените» опровергли интерес к полузащитнику «Бетиса» ФекируВиктория Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US OpenНовости