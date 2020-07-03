Вратарь Довбня перешел из «Оренбурга» в «Ротор»
Официальный сайт «Ротора» сообщил о заключении контракта с 33-летним голкипером Александром Довбней. Соглашение рассчитано на один сезон. Новый вратарь получил в волгоградской команде первый номер.В источнике
С чего всё начиналось
Довбня выступал в составе «Оренбурга» с 2018 года. 33-летний голкипер провёл за оренбургский клуб 16 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Ранее Довбня играл за такие клубы, как «Нижний Новгород», московское «Торпедо», «Луч», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
Волгоградская правда 08:10
НовостиВолгограда.ру 06:40