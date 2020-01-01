Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал о клубе своей мечты

О своих мечтах футболист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В эфире шоу Денис Попов рассказал, как он стал популярным буквально за один вечер.