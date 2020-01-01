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Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ru
Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал о клубе своей мечты
Гол.ру
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О своих мечтах футболист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В эфире шоу Денис Попов рассказал, как он стал популярным буквально за один вечер.В источнике
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Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал, как чувствовал себя перед матчем с Сочи

1rnd.ru 03:37
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«Стараюсь равняться на Де Хеа, он мой кумир». Юный голкипер «Ростова» — о разговоре с игроками «Сочи» и поздравлении от Губерниева

Матч ТВ 03:22
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Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал в «Вечернем Урганте», за какой клуб мечтает продолжить карьеру

Donnews.ru вчера в 23:50
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