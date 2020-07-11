Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму
Встреча двух команд прошла в субботу и завершилась с ничейным результатом 1:1. Основной вратарь "Зенита" Лунев получил травму в конце матча, ему на замену на 86-й минуте вышел Михаил Кержаков. По словам Сергея Семака, Лунев был травмирован серьезно.В источнике У Дугласа Сантоса с его слов не очень серьезное повреждение, но мы посмотрим более подробно завтра. По Луневу - не нужно быть знатоком, чтобы понять, что травма серьезная. Он, наверное, пропустит определенное время, потому что повреждение есть.РИА Новости14:31