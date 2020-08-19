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Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург на медосмотр в «Зените»
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Голкипер «Краснодара» Денис Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра в «Зените», сообщает «Чемпионат». Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Зенит» приобретет Адамова за 2 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
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Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Денис Адамов, который близок к переходу в «Зенит», прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. 22-летний голкипер провёл в Российской Премьер-Лиге два матча, оба в сезоне-2019/2020. В ФНЛ на счету игрока 44 матча.
Чемпионат 06:04
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Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург, чтобы пройти медосмотр для «Зенита»

Sports.ru 06:17
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Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург на медосмотр в «Зените»

Нева Спорт 06:15
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Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра

Чемпионат 06:04
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