В конце нынешнего сезона у голкипера Станислава Крицюка закончится контракт с «Краснодаром», и стороны не планируют продлевать соглашение. По информации «Известий», 29-летний вратарь может продолжить карьеру в Европе — интерес к его персоне проявляет сразу несколько клубов из разных чемпионатов.