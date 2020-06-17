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Вратарь «Краснодара» Крицюк ведет переговоры с «Бешикташем»
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Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк ведет переговоры с турецким "Бешикташем", сообщает Fotomac. Отмечается, что обсуждение трансфера находится в продвинутой стадии.В источнике
С чего всё начиналось
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Попали на Крицюка: вратарь «Краснодара» может перебраться в Европу

В конце нынешнего сезона у голкипера Станислава Крицюка закончится контракт с «Краснодаром», и стороны не планируют продлевать соглашение. По информации «Известий», 29-летний вратарь может продолжить карьеру в Европе — интерес к его персоне проявляет сразу несколько клубов из разных чемпионатов.
Известия вчера в 17:00
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