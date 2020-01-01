Вратарь «Краснодара» Сафонов отразил пенальти в матче с ПАОКом

На седьмой минуте удар с 11-метровой отметки отбил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Ответный матч соперников состоится 30 сентября в Греции.