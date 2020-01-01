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Вратарь «Краснодара» Сафонов отразил пенальти в матче с ПАОКом
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На седьмой минуте удар с 11-метровой отметки отбил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Ответный матч соперников состоится 30 сентября в Греции.В источнике
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Сафонов тащил пенальти и летал в штрафной. Лучшие фото с матча «Краснодар» — ПАОК

Чемпионат 02:00
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Сафонов об отбитом пенальти в игре с ПАОК: «Мне отчасти повезло»

Sports.ru вчера в 21:23
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Сафонов – об отбитом пенальти: мне отчасти повезло

Metaratings вчера в 19:20
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