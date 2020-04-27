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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием
Футбол России
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.В источнике
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием

BetOn 07:16
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Вратарь «Крыльев» Фролов: «Речи президента по ТВ – пустословие. Все, что там говорят – зло»

Sports.ru 06:38
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«Моментов, когда президент по телевизору говорит одно, а в жизни всё по-другому, - миллиард», - голкипер «Крыльев» сравнил Владимира Путина с капитаном футбольной команды

Спорт уик-энд 06:24
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