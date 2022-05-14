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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Вратарь «Ланса» сломал палец после ссоры с тренером

Голкипер «Ланса» Жан-Луи Лека пропустит остаток сезона из-за травмы.
Спорт-Экспресс
По информации L'?quipe, Лека поссорился с тренером вратарей клуба Тьерри Маласпиной и ударил кулаком в дверь, что привело к перелому.
Спорт-Экспресс
Предотвратить серьёзную драку удалось другим игрокам первой команды.
Чемпионат
В этом сезоне Лека сыграл в 28 матчах во всех турнирах и пропустил 37 голов при 6 играх на ноль.
Спорт-Экспресс

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