Спорт-ЭкспрессВратарь «Ланса» сломал палец после ссоры с тренеромГолкипер «Ланса» Жан-Луи Лека пропустит остаток сезона из-за травмы.Спорт-ЭкспрессПо информации L'?quipe, Лека поссорился с тренером вратарей клуба Тьерри Маласпиной и ударил кулаком в дверь, что привело к перелому.Спорт-ЭкспрессПредотвратить серьёзную драку удалось другим игрокам первой команды.ЧемпионатВ этом сезоне Лека сыграл в 28 матчах во всех турнирах и пропустил 37 голов при 6 играх на ноль.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Ланс» выступил с заявлением о стычке голкипера с тренером клуба на тренировкеЧемпионат22:01Вратарь «Ланса» сломал палец после ссоры с тренеромСпорт-Экспресс20:37Показать все источникиОценить1