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Вратарь «Локомотива»: победа над «Динамо» добыта для всей Грузии
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Голкипер тбилисского «Локомотива» Георгий Мамардашвили прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (2:1) в матче квалификации Лиги Европы.В источнике
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Вратарь «Локомотива»: победа над «Динамо» добыта для всей Грузии

Metaratings 03:40
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Вратарь тбилисского «Локомотива»: «Победа над московским „Динамо“ навсегда вписала имя нашего клуба в историю футбола»

Евро-футбол.ру 03:31
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Вратарь тбилисского «Локомотива» высказался о победе над «Динамо»

Газета.Ru вчера в 19:20
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