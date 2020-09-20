Вратарь «Локомотива»: победа над «Динамо» добыта для всей Грузии

Голкипер тбилисского «Локомотива» Георгий Мамардашвили прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (2:1) в матче квалификации Лиги Европы.