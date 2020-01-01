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Вратарь «Минска» рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»
Sports.ru
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Вратарь «Минска» Артем Леонов рассказал о просмотре в «Зените» и объяснил, почему не подписал контракт с петербургским клубом.В источнике
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Бывший агент вратаря «Минска» Леонова: интерес «Зенита» был создан искусственно

Чемпионат 05:29
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Вратарь «Минска» рассказал, как сорвался переход в «Зенит»

ГЛАС.RU 04:30
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Вратарь «Минска» рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Sportbox.RU 02:47
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