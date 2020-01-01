НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini
LiveResult.Ru
  • LiveResult.Ru
  • Prognozist
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • РБК
  • FootballHD
  • LiveSport.ru
  • УНИАН
  • ГЛАС.RU
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка угодил в аварию.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото)

Советский спорт 04:38
alt

Вратарь «ПСЖ» Булка разбил арендованный Lamborghini в ДТП в Польше. Два человека пострадали

Sports.ru 01:37
alt

20-летний игрок «ПСЖ» в ДТП разбил Lamborghini

Матч ТВ вчера в 23:20
реклама
Главное
Новости