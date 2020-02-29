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Куртуа изучает Месси на уровне игроков «Сельты»
Газета.Ru
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Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал подготовку к воскресному класико с "Барселоной".В источнике
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