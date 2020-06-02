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Газета.RuГазета.Ru
Вратарь «Рубина» рассказал об атмосфере в команде при Слуцком
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Вратарь "Рубина" Иван Коновалов поделился мыслями об изменении атмосферы в казанской команде при смене главного тренера, передает издание "Бизнес Online".В источнике
Подробнее о событии
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Вратарь «Рубина» рассказал об атмосфере в команде при Слуцком

Газета.Ru 17:50
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«Солнце ярче засветило». Коновалов - о приходе в «Рубин» Слуцкого

Футбол России 16:45
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Иван Коновалов – о тренировках под руководством Слуцкого: «В первый раз такие сборы, что с первого дня всё так интенсивно»

Евро-футбол.ру 15:46
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