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Вратарь «Спартака» Максименко заявил, что никогда не сыграет за ЦСКА
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не будет играть за принципиального соперника красно-белых — ЦСКА.В источнике
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