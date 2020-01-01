НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионовВторой пенальти «Спартаку» в матче с «Сочи» признан ошибочным«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»Футболиста Смолова обокрали в ночном клубе в ИспанииBetOnВратарь «Спартака» Максименко заявил, что никогда не сыграет за ЦСКАФутбол России7Футбол РоссииMetaratingsSoccernews.ruМатч ТВSports.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортВратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не будет играть за принципиального соперника красно-белых — ЦСКА.В источнике Комментировать78Подробнее о событии Вратарь «Спартака» рассказал, легко ли Кокорин влился в новую командуBetOn 01:41Александр Максименко: Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодкеСпорт день за днем вчера в 12:58Голкипер «Спартака» пообещал, что никогда не сыграет за ЦСКАSport.ru вчера в 12:44рекламаГлавное«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионовВторой пенальти «Спартаку» в матче с «Сочи» признан ошибочным«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»Футболиста Смолова обокрали в ночном клубе в ИспанииНовости