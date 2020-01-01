НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»Иртыш — Чертаново 1:2Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛРоман Широков принес извинения избитому арбитруМаксименко: никогда не сыграю за ЦСКАФутбол РоссииМаксименко: никогда не сыграю за ЦСКАФутбол России4Футбол РоссииSports.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортНапомним, что Максименко дебютировал за основную команду "Спартака" в сезоне 2018/2019. За это время вратарь провёл 53 игры в чемпионате России.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Максименко пообещал никогда не играть за московский ЦСКАProstoProSport 12:22 Максименко: Кокорин быстро влился в коллектив «Спартака»Нева Спорт 12:10Максименко: никогда не сыграю за ЦСКАФутбол России 11:57рекламаГлавноеРФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»Иртыш — Чертаново 1:2Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛРоман Широков принес извинения избитому арбитруМаксименко: никогда не сыграю за ЦСКАНовости