НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»В Dota 2 вышел Battle Pass 2020Алина Загитова признана олимпийской иконой стиляТорбинский рассказал, почему решил переехать в СШАДанни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»RT на русскомВратарь «Спартака» Селихов приступил к тренировкам в общей группеBookmaker-ratings.ru8Bookmaker-ratings.ruSoccernews.ruSportbox.RUГазета.RuMetaratingsСпорт-ЭкспрессODDS.ruФутбол РоссииГолкипер московского «Спартака» Александр Селихов восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Александр Селихов: «Рад возобновить тренировки, впереди очень много работы»Матч ТВ 14:14Селихов прокомментировал возвращение к тренировкам в общей группе: «Впереди еще очень много работы»Sport24.ru 15:07 Александр Селихов: Впереди еще очень много работыСоветский спорт 15:00рекламаГлавноеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»В Dota 2 вышел Battle Pass 2020Алина Загитова признана олимпийской иконой стиляТорбинский рассказал, почему решил переехать в СШАДанни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»Новости