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Вратарь «Спартака» Селихов приступил к тренировкам в общей группе
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.В источнике
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Александр Селихов: «Рад возобновить тренировки, впереди очень много работы»

Матч ТВ 14:14
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Селихов прокомментировал возвращение к тренировкам в общей группе: «Впереди еще очень много работы»

Sport24.ru 15:07 
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Александр Селихов: Впереди еще очень много работы

Советский спорт 15:00
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