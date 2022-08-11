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Вратарь Заболотный рассказал о системе наказаний Карпина в «Спартаке»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил период игры за «Спартак» под руководством тренера Валерия Карпина.
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Заболотный считает, что Карпин выжимал по максимуму из команды и добился неплохого успеха.
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Заболотный выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год.
Спорт-Экспресс
Карпин ранее был игроком, гендиректором и главным тренером красно-белых.
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Вратарь Заболотный рассказал о системе наказаний Карпина в «Спартаке»
BetOn17:17
Вратарь «Сочи» Заболотный — о Карпине: выжимал по максимуму из команды
RT на русскомвчера в 13:39
Экс-вратарь «Спартака» о Карпине: «Жесткий, выжимал по максимуму. Бревнами нас не считал, просто подстегивал»
Sport24.ruвчера в 13:05
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