BetOnВратарь Заболотный рассказал о системе наказаний Карпина в «Спартаке»Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил период игры за «Спартак» под руководством тренера Валерия Карпина.BetOnЗаболотный считает, что Карпин выжимал по максимуму из команды и добился неплохого успеха.BetOnЗаболотный выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год.Спорт-ЭкспрессКарпин ранее был игроком, гендиректором и главным тренером красно-белых.BetOnЧитать далееСвернутьBetOnRT на русскомSports.ruЧемпионатSport24.ruПодробнее о событииВратарь Заболотный рассказал о системе наказаний Карпина в «Спартаке»BetOn17:17Вратарь «Сочи» Заболотный — о Карпине: выжимал по максимуму из командыRT на русскомвчера в 13:39Экс-вратарь «Спартака» о Карпине: «Жесткий, выжимал по максимуму. Бревнами нас не считал, просто подстегивал»Sport24.ruвчера в 13:05Показать все источникиОценить