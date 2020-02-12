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Вратарь «Зенита» перешел в «Ростов»

Сегодня стало известно, что вратарь «Зенита» Максим Рудаков стал игроком «Ростова». Об этом объявил официальный аккаунт ростовского клуба. 24-летний Рудаков является воспитанником петербургского футбола.