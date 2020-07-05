НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии
NEWSru Израиль
  • NEWSru Израиль
  • Ридус
  • Евро-футбол.ру
  • Народные новости
  • Пятый канал
  • Нева Спорт
  • ФАН
  • Радио 1
  • Газета.Ru
  • ZIK
  • Life.ru
  • Sports.ru
  • Дни24
  • МР7.ру
  • Радио Комсомольская правда
  • iReactor
  • Сиб.фм
  • Sportbox.RU
  • Аргументы и Факты
  • ТК Звезда
  • URA.Ru
  • Sputnik Беларусь
  • Спорт день за днем
  • Обозреватель
  • МИР 24
Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Иван Заборовский был госпитализирован после того, как в него попала молния во время тренировки.В источнике
13
Подробнее о событии
alt

Российского футболиста ввели в кому после удара молнии на тренировке

Lenta.ru 09:14
alt

Вратаря «Знамени Труда» ввели в искусственную кому после удара молнии

Евро-футбол.ру 09:23
alt

Гендиректор ФК «Знамя Труда»: «Вратарь команды выжил после удара молнии благодаря экстренной помощи»

Sport24.ru 07:49 
реклама
Главное
Новости