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Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии
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Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Иван Заборовский был госпитализирован после того, как в него попала молния во время тренировки.В источнике
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Гендиректор «Знамени Труда» об игроке, в которого попала молния: «Он введен в искусственную кому. Скорее всего, вечером его выведут»

Sports.ru 12:33
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Генеральный директор «Знамени Труда» сообщил о состоянии игрока, которого ударило молнией

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Российского футболиста ввели в кому после удара молнии на тренировке

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