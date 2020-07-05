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После удара молнии 16-летний российский вратарь попал в реанимацию
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Футболист клуба "Знамя Труда", 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после попадания молнии. Об этом сообщил клуб на своей странице в Instagram.В источнике
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Подробнее о событии
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Гендиректор ФК «Знамя Труда»: «Вратарь команды выжил после удара молнии благодаря экстренной помощи»

Sport24.ru 07:49 
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Вратарь российского клуба выжил после удара молнии благодаря быстрой помощи врачей

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В голкипера клуба ПФЛ попала молния. Игрок в реанимации

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