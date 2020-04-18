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Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
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По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.В источнике
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Подробнее о событии
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«Открыты к предложениям из России». Агент албанского вратаря — об интересе «Спартака» и «Краснодара»

Sport24.ru 06:42 
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Источник: «Спартак» и «Краснодар» претендуют на албанского вратаря

Спорт-Экспресс 04:45
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Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора»

Советский спорт 04:17
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