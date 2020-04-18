НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака»Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в годТактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»Чемпион мира Марков завершил карьеру«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро МартинесаSoccer.ruВратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»Sport24.ru16Sport24.ruВести.RuBookmaker-ratings.ruГазета.RuТелеканал КраснодарSports.ruРБК КраснодарRT на русскомМатч ТВКубанские новостиГЛАС.RUСпорт уик-эндSoccernews.ruODDS.ruФутбол РоссииТульский футболПо информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.В источнике Комментировать6Подробнее о событии «Открыты к предложениям из России». Агент албанского вратаря — об интересе «Спартака» и «Краснодара»Sport24.ru 06:42 Источник: «Спартак» и «Краснодар» претендуют на албанского вратаряСпорт-Экспресс 04:45Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора»Советский спорт 04:17рекламаГлавноеКутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака»Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в годТактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»Чемпион мира Марков завершил карьеру«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро МартинесаНовости