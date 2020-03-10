Вратарь сборной Англии второй раз подряд совершил лучший сейв тура АПЛ

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал автором лучшего сейва в 29-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».