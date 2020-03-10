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Вратарь сборной Англии второй раз подряд совершил лучший сейв тура АПЛ
Чемпионат
  • Чемпионат
Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал автором лучшего сейва в 29-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».В источнике
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Гол игрока «Манчестер Юнайтед» ударом с 40 метров признан лучшим в туре АПЛ

Lenta.ru 13:48
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Вратарь сборной Англии второй раз подряд совершил лучший сейв тура АПЛ

47-регион.ру 11:48 
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5 лучших сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Чемпионат 12:30
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