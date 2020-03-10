НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовМосковское «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии плей-офф КХЛОвечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛLenta.ruВратарь сборной Англии второй раз подряд совершил лучший сейв тура АПЛЧемпионат1ЧемпионатГолкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал автором лучшего сейва в 29-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гол игрока «Манчестер Юнайтед» ударом с 40 метров признан лучшим в туре АПЛLenta.ru 13:48Вратарь сборной Англии второй раз подряд совершил лучший сейв тура АПЛ47-регион.ру 11:48 5 лучших сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги. ВидеоЧемпионат 12:30рекламаГлавноеБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовМосковское «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии плей-офф КХЛОвечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛНовости