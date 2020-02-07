Вратарь сборной Уругвая забил курьезный автогол в матче с Бразилией

Голкипер молодежной сборной Уругвая (до 23 лет) Игнасио Де Арруабаррена забил необычный автогол в квалификационном матче отбора на Олимпийские игры против Бразилии.