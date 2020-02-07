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Вратарь сборной Уругвая забил курьезный автогол в матче с Бразилией
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Голкипер молодежной сборной Уругвая (до 23 лет) Игнасио Де Арруабаррена забил необычный автогол в квалификационном матче отбора на Олимпийские игры против Бразилии.В источнике
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Вратарь сборной Уругвая допустил грубую ошибку в матче с Бразилией

Матч ТВ 06:00
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Вратарь сборной Уругвая допустил грубую ошибку в матче с Бразилией

Sportbox.RU 06:00
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Грубейший ляп вратаря сборной Уругвая: он закатил мяч себе между ног, видео

Sport24.ru 05:19 
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