Вратаря «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов

Игроком недели в Лиге чемпионов признали голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.