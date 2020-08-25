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Вратаря «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов
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Игроком недели в Лиге чемпионов признали голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.В источнике
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Нойер назван болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

РИА Новости 08:58
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Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Metaratings 08:45
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Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru 08:42 
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