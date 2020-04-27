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Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
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В клубе подчеркнули, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая расходится с позицией клуба.В источнике
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