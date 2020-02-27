Временные трибуны стадиона "Екатеринбург Арена" планируется разобрать в 2021 году, проектная документация находится в стадии разработки, заявил РИА Новости президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов. К чемпионату мира-2018 в России стадион "Екатеринбург Арена" был реконструирован.