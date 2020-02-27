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Временные трибуны «Екатеринбург Арены» разберут в 2021 году
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Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арены» планируется разобрать в 2021 году. Проектная документация находится в стадии разработки.В источнике
С чего всё начиналось
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Временные трибуны на арене в Екатеринбурге должны убрать в 2021 году

Временные трибуны стадиона "Екатеринбург Арена" планируется разобрать в 2021 году, проектная документация находится в стадии разработки, заявил РИА Новости президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов. К чемпионату мира-2018 в России стадион "Екатеринбург Арена" был реконструирован.
РИА Новости вчера в 08:21
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Стало известно, когда разберут временные трибуны «Екатеринбург Арены»

66.ru 01:47
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Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 году

КП - Екатеринбург 01:30
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Трибуны, уродующие главную арену Екатеринбурга, простоят еще минимум год

Европейско-Азиатские новости вчера в 22:49
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