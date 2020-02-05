Все 16 клубов РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Вчера, 4 февраля, завершился срок приема заявок от кандидатов на пост президента РПЛ. Все 16 клубов лиги единогласно выдвинули кандидатуру действующего главы организации Сергея Прядкина. Таким образом, он будет единственным кандидатом на пост на предстоящих выборах, сообщает пресс-служба лиги.В источнике В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.