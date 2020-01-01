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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона
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По сообщениям СМИ, в ходе голосования руководства всех 20 клубов Серии А поддержали решение о возобновлении сезона. Представители утверждают, что на встречи, на которой решался вопрос о правах на трансляцию чемпионата, представители всех клубов изъявили желание доиграть чемпионат.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Football Italia, идею доиграть текущий чемпионат поддержали все 20 клубов итальянской Серии А. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания ассамблеи, проведённого по видеосвязи.
RT на русском вчера в 10:03
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Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

Футбол России вчера в 09:23
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Все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон

Чемпионат вчера в 09:04
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Все клубы Серии А выступили за возобновление сезона

Матч ТВ вчера в 08:46
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