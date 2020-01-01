Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона
По сообщениям СМИ, в ходе голосования руководства всех 20 клубов Серии А поддержали решение о возобновлении сезона. Представители утверждают, что на встречи, на которой решался вопрос о правах на трансляцию чемпионата, представители всех клубов изъявили желание доиграть чемпионат.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Football Italia, идею доиграть текущий чемпионат поддержали все 20 клубов итальянской Серии А. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания ассамблеи, проведённого по видеосвязи.
Футбол России вчера в 09:23