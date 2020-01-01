Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона
По сообщениям СМИ, в ходе голосования руководства всех 20 клубов Серии А поддержали решение о возобновлении сезона. Представители утверждают, что на встречи, на которой решался вопрос о правах на трансляцию чемпионата, представители всех клубов изъявили желание доиграть чемпионат.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Football Italia, идею доиграть текущий чемпионат поддержали все 20 клубов итальянской Серии А. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания ассамблеи, проведённого по видеосвязи.