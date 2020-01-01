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«Я допустил ошибку и извлек урок». Кьеллини помирился с Балотелли
Sports.ru
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Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджио Кьеллини помирился с соотечественником Марио Балотелли, которого ранее раскритиковал в автобиографии.В источнике
Подробнее о событии
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«Я допустил ошибку и извлек урок». Кьеллини помирился с Балотелли

Матч ТВ 12:51
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«Я допустил ошибку и извлек урок». Кьеллини помирился с Балотелли

Sportbox.RU 12:51
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Балотелли и Кьеллини помирились: «Хоть ты и ударил меня в спину, я все равно люблю тебя»

Sports.ru 12:45
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