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Все игроки «Реала» сдали отрицательные тесты на коронавирус
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6 мая все игроки «Реала» сдали анализы на коронавирус. Как сообщает источник, ни один из футболистов мадридского клуба не болен коронавирусом.В источнике
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ESPN: Тесты на коронавирус футболистов и сотрудников «Реала» оказались отрицательными

Sportbox.RU 14:01
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ESPN: Тесты на коронавирус футболистов и сотрудников «Реала» оказались отрицательными

Матч ТВ 14:01
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Результаты тестов всех футболистов «Реала» на коронавирус оказались отрицательными

Чемпионат 13:37
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