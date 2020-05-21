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Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус
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Игроки "Ювентуса" сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. По итогам тестирования заболевших не было выявлено.В источнике
Подробнее о событии
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Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Матч ТВ вчера в 19:13
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Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Sport24.ru вчера в 16:03 
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У игроков «Ювентуса» не обнаружили коронавируса, в ближайшие дни клуб возобновит тренировки

Советский спорт вчера в 15:14
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