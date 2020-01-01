Все игроки «Зенита» сдали отрицательный тест на коронавирус
Игроки, тренерский штаб, руководители и персонал «Зенита» провели очередное тестирование на коронавирус. Как сообщает Metaratings.ru, все результаты – отрицательные.В источнике
С чего всё начиналось
«Зенит» продолжает подготовку к домашнему матчу 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». По информации Metaratings.ru, игроки, тренерский штаб, руководители и персонал клуба прошли очередное тестирование на коронавирус. Все результаты – отрицательные.