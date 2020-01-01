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Все игроки «Зенита» сдали отрицательный тест на коронавирус
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • Zenit-fk.ru
Игроки, тренерский штаб, руководители и персонал «Зенита» провели очередное тестирование на коронавирус. Как сообщает Metaratings.ru, все результаты – отрицательные.В источнике
С чего всё начиналось
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Игроки «Зенита» сдали отрицательные тесты на коронавирус, Маммана вернулся в общую группу

«Зенит» продолжает подготовку к домашнему матчу 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». По информации Metaratings.ru, игроки, тренерский штаб, руководители и персонал клуба прошли очередное тестирование на коронавирус. Все результаты – отрицательные.
Metaratings вчера в 13:10
Подробнее о событии
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Все игроки «Зенита» сдали отрицательный тест на коронавирус, Маммана – в общей группе

ODDS.ru 06:24
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Все игроки «Зенита» сдали отрицательный тест на коронавирус

Нева Спорт 01:21
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«Зенит» прошёл очередное тестирование на коронавирус, известны все результаты

Евро-футбол.ру 01:05
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