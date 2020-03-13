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«Эвертон» всем составом ушёл на карантин
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«Эвертон» на официальном сайте объявил, что весь состав команды и тренерский штаб помещены на карантин.В источнике
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Футболисты и тренерский штаб «Эвертона» ушла на карантин

Матч ТВ 06:59
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Все футболисты и персонал «Эвертона» изолированы. У игрока симптомы коронавируса

Sports.ru 06:17
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«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у игрока. Дерби не состоится

Чемпионат 06:02
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