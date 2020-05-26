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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
Газета.Ru
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17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.В источнике
Подробнее о событии
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Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию

Чемпионат 08:34
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РПЛ: все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию

RT на русском 08:31
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Все легионеры и иностранные тренеры клубов РПЛ вернулись в Россию

Sport24.ru 08:28 
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