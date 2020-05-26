Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Сергей отметил, что со стороны РПЛ завершен первый этап подготовительного периода сразу после возвращения иностранных футболистов и тренеров на территорию Российской Федерации.В источнике
С чего всё начиналось
Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила на официальном сайте о завершении первого этапа подготовки к возобновлению чемпионата после вызванной пандемией коронавируса паузы — в страну, отметила лига, вернулись все иностранные футболисты и тренеры.