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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги
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Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет. Однако, в РФС потребовали провести новые выборы в соответствии со всеми нормами и регламентами. Выборы президента состоятся 17 марта.В источнике
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Василий Конов
Российский журналист
В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.
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Вячеслав Колосков: «Я не видел других альтернатив Прядкину»

Футбол на Куличках 04:02
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«Ничего удивительного нет». Колосков — о поддержке кандидатуры Прядкина всеми клубами РПЛ

Sport24.ru 03:35 
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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Спорт-Экспресс 02:28
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