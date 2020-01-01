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Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона
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По информации Football Italia, все 20 клубов единогласно поддержали решение продолжить розыгрыш текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" и "Брешиа" против возобновления чемпионата.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Football Italia, идею доиграть текущий чемпионат поддержали все 20 клубов итальянской Серии А. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания ассамблеи, проведённого по видеосвязи.
RT на русском вчера в 10:03
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Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

Футбол России вчера в 09:23
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Все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон

Чемпионат вчера в 09:04
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Все клубы Серии А выступили за возобновление сезона

Матч ТВ вчера в 08:46
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