Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

По информации Football Italia, все 20 клубов единогласно поддержали решение продолжить розыгрыш текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" и "Брешиа" против возобновления чемпионата. В источнике