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Все легионеры ЦСКА вернулись к командным тренировкам
Спорт-Экспресс
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Все легионеры московского ЦСКА вернулись к командным тренировкам, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.В источнике
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Все легионеры ЦСКА вернулись к командным тренировкам

РИА Новости 16:59
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Все легионеры ЦСКА приступили к тренировкам

Футбол России 16:19
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Все легионеры ЦСКА приступили к командным тренировкам

Чемпионат 16:17
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