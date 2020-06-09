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Все легионеры ЦСКА вернулись к командным тренировкам
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
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  • by.Tribuna.com
  • Матч ТВ
  • The Moscow Post
  • Нева Спорт
Все легионеры московского ЦСКА вернулись к командным тренировкам, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.В источнике
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ПФК ЦСКА заявил о возвращении всех легионеров к командным тренировкам

Москва 24 вчера в 21:55
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Все легионеры ЦСКА вернулись к командным тренировкам

РИА Новости вчера в 16:59
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Все легионеры ЦСКА приступили к тренировкам

Футбол России вчера в 16:19
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