Матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса

Все матчи чемпионата Италии по футболу до 3 апреля будут сыграны без зрителей. Об этом говорится в новом указе правительства страны Всему виной коронавирус, который бушует в некоторых областях Италии. Ранее сообщалось, что в Швейцарии на один месяц приостановлен национальный чемпионат.