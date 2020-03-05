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Матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
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Все матчи чемпионата Италии по футболу до 3 апреля будут сыграны без зрителей. Об этом говорится в новом указе правительства страны Всему виной коронавирус, который бушует в некоторых областях Италии. Ранее сообщалось, что в Швейцарии на один месяц приостановлен национальный чемпионат.В источнике
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С чего всё начиналось
Правительство Италии приняло решение проводить все спортивные мероприятия в стране без зрителей до 3 апреля из-за коронавируса, сообщает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 18:25
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Все спортивные мероприятия в Италии минимум до 3 апреля будут проводиться без зрителей

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Спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля

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