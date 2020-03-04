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Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
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Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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Все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Sport24.ru 15:09 
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Все матчи чемпионата Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей

Спорт-Экспресс 15:08
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Все спортивные мероприятия в Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Sportbox.RU 15:01
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