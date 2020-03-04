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Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
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Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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Матч между менхенгладбахской и дортмундской «Боруссией» не будут проводить без зрителей

Спорт-Экспресс 03:18
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Спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля

Чемпионат вчера в 16:36
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Все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Sport24.ru вчера в 15:09 
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