Все спортивные мероприятия в Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Ранее из-за коронавируса были отменены ответные матчи полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер». Отметим, что игра в Турине должна была пройти 4 марта, а встреча в Неаполе — 5 марта. Новые даты проведения этих матчей станут известны позднее. В источнике