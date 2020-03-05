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Все спортивные мероприятия в Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
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Ранее из-за коронавируса были отменены ответные матчи полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер». Отметим, что игра в Турине должна была пройти 4 марта, а встреча в Неаполе — 5 марта. Новые даты проведения этих матчей станут известны позднее.В источнике
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С чего всё начиналось
Правительство Италии приняло решение проводить все спортивные мероприятия в стране без зрителей до 3 апреля из-за коронавируса, сообщает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 18:25
Подробнее о событии
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Спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля

Чемпионат вчера в 16:36
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Все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Sport24.ru вчера в 15:09 
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Все матчи Серии А месяц будут проводиться без зрителей

Sports.ru вчера в 14:59
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