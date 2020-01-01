НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКарпин возмутился записью РПЛ о форс-мажореValve удалила фразы TobiWan из колеса чата в Dota 2Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»Коронавирус выявлен у шести футболистов и двух сотрудников «Оренбурга»Челси — Манчестер Сити 1:1 (2-й тайм)Советский спортВсе судьи 24-го тура РПЛ сдали отрицательный тест на коронавирусМатч ТВ2Матч ТВRT на русскомАрбитры, назначенные на матчи 24-го тура РПЛ сдали анализы на COVID-19. Как сообщает пресс-служба РФС, у всех судей тесты показали отрицательный результат.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Все судьи 24-го тура РПЛ сдали отрицательный тест на коронавирусСоветский спорт 14:02Судей, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ, протестировали на коронавирусФутбол России 13:53Никто из судей, готовящихся к 24-му туру РПЛ, не заражен коронавирусомSoccer.ru 13:42 рекламаГлавноеКарпин возмутился записью РПЛ о форс-мажореValve удалила фразы TobiWan из колеса чата в Dota 2Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»Коронавирус выявлен у шести футболистов и двух сотрудников «Оренбурга»Челси — Манчестер Сити 1:1 (2-й тайм)Новости