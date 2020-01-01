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Все судьи 24-го тура РПЛ сдали отрицательный тест на коронавирус
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Арбитры, назначенные на матчи 24-го тура РПЛ сдали анализы на COVID-19. Как сообщает пресс-служба РФС, у всех судей тесты показали отрицательный результат.В источнике
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Все судьи 24-го тура РПЛ сдали отрицательный тест на коронавирус

Советский спорт 14:02
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Судей, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ, протестировали на коронавирус

Футбол России 13:53
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Никто из судей, готовящихся к 24-му туру РПЛ, не заражен коронавирусом

Soccer.ru 13:42 
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