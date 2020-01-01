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Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»
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"Барселона" не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании. "Сине-гранатовые" проиграли со счетом 0:1 "Атлетику" из Бильбао и выбыли из розыгрыша.В источнике
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Финал Кубка Испании впервые за 10 лет пройдет без «Реала» или «Барселоны»

РБК 18:26
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«Барселона» проиграла «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании, ранее из турнира выбыл и «Реал»

Sport.ru 17:13
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Впервые за 10 лет в финале Кубка Испании не будет ни «Реала», ни «Барселоны»

Матч ТВ 17:58
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