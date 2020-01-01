Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»

"Барселона" не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании. "Сине-гранатовые" проиграли со счетом 0:1 "Атлетику" из Бильбао и выбыли из розыгрыша.